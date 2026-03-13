Per quanto sigarette e tabacchi, comprese quelle elettroniche, gli aumenti previsti sono progressivi, a scadenze fisse cioè, secondo quanto previsto dalla programmazione fiscale dell’ultima finanziaria, oggi 13 marzo è una di quelle scadenze in cui i listini prezzi vengono aggiornati. Vediamo a quali marche tocca.

Le Marlboro (Red, Gold, Silver) passano da 6,20 a 6,32 euro.

Le Merit da 6,00 a 6,12 euro.

Le Camel (Blue, Filters) da 5.80 a 5.90 euro.

Le Philip Morris (Blue, Red) da 6,00 a 6,10 euro.

Le Lucky Strike (Red, Silver) da 5,60 a 5,70 euro.

Le Chesterfield (Blue, Red) da 5,50 a 5.6,0 euro.

Le Winston (Blue, Red) da 5,50 a 5.60 euro.

Le MS da 5,40 a 5.50 euro.

Gli aumenti riguardano anche le confezioni di tabacco da rullare (es. Pueblo, Chesterfield).