Spesa sospesa, cos’è l’iniziativa della Coldiretti per le famiglie in difficoltà

Nei mercati contadini di Campagna Amica, è stata lanciata l’iniziativa della “spesa sospesa” per sostenere i nuclei familiari in difficoltà. Promossa da Coldiretti in vista della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre, questa iniziativa offre ai consumatori l’opportunità di fare donazioni libere per acquistare prodotti freschi e locali. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per aiutare i più bisognosi attraverso l’acquisto di beni alimentari a chilometri zero.

La situazione in Italia

I dati Istat evidenziano un problema serio: ben 2,3 milioni di famiglie italiane non possono permettersi un pasto proteico come carne o pesce ogni due giorni, il che equivale a quasi una famiglia su dieci nel nostro Paese. Coldiretti sottolinea che le persone più colpite da questa situazione di deprivazione sono quelle sole con meno di 65 anni, e i genitori single con figli adulti. Anche le coppie senza figli e le famiglie con figli minori stanno vivendo una crescente difficoltà economica.

In aggiunta, secondo i dati del Fondo di aiuti europei agli indigenti (Fead), sono circa 3,1 milioni le persone in Italia che si trovano in difficoltà alimentare e che si rivolgono a mense delle associazioni caritatevoli o beneficiano della distribuzione di pacchi alimentari. Questo numero è aumentato nel corso degli anni, segnalando un problema di disagio alimentare sempre più diffuso.

Il modello del “Caffè sospeso”

Ispirandosi all’usanza campana del “caffè sospeso”, in cui i clienti pagano un caffè in anticipo per chi verrà dopo, Coldiretti ha già raccolto oltre 10 milioni di chili di prodotti alimentari. Questi includono frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio, tutti rigorosamente italiani.