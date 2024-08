Terme gratis per tutta la famiglia: la via comoda per avere tutto legalmente a costo zero

Gratis alle terme, in un contesto paesaggistico incantevole: anche d’estate è possibile sfruttare un’incredibile opportunità a costo zero.

L’Italia è un Paese pieno di località termali. Molti impianti storici sono stati chiusi o abbandonati nel corso degli anni, altri sono stati privatizzati. Quanto alle terme naturali, in molti casi quelle libere e gratuite sono tenute male o difficilmente raggiungibili. Così per poter vivere in famiglia un’esperienza completa alle terme bisogna spendere.

In realtà esiste un bonus terme, attivo anche nel 2024, pensato per incentivare l’uso delle cure termali. Un’agevolazione che offre uno sconto del 100% sui servizi termali fino a un massimo di 200 euro. Laddove il prezzo per le cure sia più alto, bisogna investire fondi propri. L’aiuto è però disponibile per solo per maggiorenni (anche se senza limiti di reddito e tetto ISEE).

Che fare quindi per poter visitare delle terme anche insieme ai bambini? Bisogna ingegnarsi e raggiungere in autonomia piscine e cascate termali naturali. Ma non è sempre facile, ed è così che le terme, in teorie luoghi per scacciare lo stress e immergersi nel relax totale, diventano motivo di ansia e traguardo faticoso da raggiungere.

I più organizzati possono comunque raggiungere varie terme gratis. Il problema è che spesso si trovano in luoghi isolati e poco raggiungibili. In Toscana, per esempio, ci sono le terme di Saturnia, con le Cascate del Mulino, da secoli apprezzate da tantissimi viaggiatori e turisti termali e oggi aperte gratuitamente al pubblico. Ci sono terme gratis anche in Lombardia: quelle di Bormio. Ma sono situate in alta montagna. Sono difficili da raggiungere anche le sorgenti del Caronte in Calabria e la fonte delle Ninfe di Nitroidi a Ischia.

L’itinerario giusto per le terme gratis anche d’estate

Non lontanissimo da Roma è tuttavia possibile raggiungere acque termali che si dice facciano benissimo alla circolazione sanguigna, alle vie respiratorie e alla pelle. Le acque in questione, ricche di minerali, possono infatti migliorare la salute della pelle, rendendola più morbida e luminosa. Ma, a parte ciò, si tratta fondamentalmente di poter evadere dalla routine quotidiana e prendersi un momento di pausa e benessere in un contesto naturale di eccellenza.

Il luogo da raggiungere è un torrente, in cui immergere i piedi e passeggiare. Si tratta del percorso delle acque di Pieve Torina, in provincia di Macerata (quindi a un paio di ore di macchina da Roma). Le terme naturali si trovano al Mulino, in frazione Fiume. E l’intero percorso si sviluppa per cinque chilometri. Nulla di impegnativo; si tratta di un’esperienza adatta a tutta la famiglia, bambini compresi.

Dopo il terremoto del 2016, il sentiero è stato risistemato e poi inaugurato nel luglio 2020 e risale il torrente Sant’Angelo fino alla frazione di Fiume. Lungo il percorso si incrociano vecchi ponti di legno e cascate. Tutti coloro che hanno sperimentato l’esperienza d’estate parlando di una passeggiate molto rinfrescante e ritemprante!