TikTok negli USA sta per cambiare padrone. Microsoft è in trattativa per comprare la divisione americana del social network cinese.

La vendita è imposta da una legge approvata dal Congresso che aveva portato al blocco della piattaforma, imponendo la cessione di una parte delle quote a società statunitensi. Il presidente Donald Trump aveva detto che prenderà una decisione sul futuro dell’app entro i prossimi 30 giorni.

Lunedì lo stessoTrump ha dichiarato ai giornalisti che Microsoft è in trattativa per l’acquisizione di TikTok e che vorrebbe vedere una guerra di offerte per l’app.

Microsoft ha rifiutato di commentare. TikTok e ByteDance non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters

TikTok nelle strette di Washington

TikTok, che conta circa 170 milioni di utenti americani, è stato momentaneamente disattivato poco prima che entrasse in vigore una legge che imponeva al suo proprietario cinese ByteDance di venderlo per motivi di sicurezza nazionale, altrimenti sarebbe stato bandito, entrata in vigore a gennaio. Trump, dopo il suo insediamento il 1° gennaio. 20, ha firmato un ordine esecutivo che ha ritardato di 75 giorni l’entrata in vigore della legge.

La scorsa settimana Trump aveva dichiarato di essere in contatto con diversi soggetti per l’acquisto di TikTok e che probabilmente prenderà una decisione sul futuro della popolare app entro 30 giorni.

In precedenza, il presidente aveva dichiarato di essere aperto all’acquisto dell’app di social media da parte del miliardario Elon Musk. Musk, tuttavia, non ha commentato pubblicamente l’offerta di Trump.

Più di recente, domenica la startup di intelligenza artificiale Perplexity AI ha avanzato una proposta di fusione con la divisione americana di TikTok.

La seconda volta di Trump

I colloqui segnalati segnano la seconda volta in cui Microsoft è in lizza per l’acquisizione di TikTok.

Durante il suo primo mandato, Trump ordinò a TikTok di separare la sua sezione negli Stati Uniti. citando

preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

Microsoft è emersa come uno dei principali offerenti nel 2020, ma i colloqui sono presto falliti e la spinta al disinvestimento di Trump si è conclusa pochi mesi dopo, quando ha lasciato l’incarico.

Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha definito quell’accordo “la cosa più strana su cui abbia mai lavorato”.