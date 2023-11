Truffe sul Bonus Cultura, truffe sul SuperBonus, truffe sul Reddito: ma a chi stiamo dando questi soldi?

Ma a chi stanno andando tutti i soldi dei vari Bonus? A leggere le varie cronache delle varie truffe la domanda viene spontanea. L’ultima truffa è quella sul Bonus Cultura.

Ma quella della Bonus Cultura, il bonus di 500 euro da spendere in libri, musica o film o spettacoli per i neo diciottenni, è solo l’ultima di mille truffe.

Come scordare le truffe sul SuperBonus al 110% per le ristrutturazioni e quelle sul Reddito di Cittadinanza. Vere e proprie barzellette, a volte, le cronache sulle truffe su questi due Bonus.

Di tipi in giro con con il macchinone e in tasca il Reddito non so quanti ne abbiamo visti in giro. Di case ristrutturate col SuperBonus che in realtà erano casolari diroccati e abbandonati non ne parliamo neanche.

“Abbiamo abolito la povertà” diceva il buon ex ministro Luigi Di Maio. La Caritas, solo qualche ora fa, ha invece detto che i poveri, dal 2021, sono aumentati. E non di poco: +357mila.

Altro che abolizione della povertà.

I Bonus per chi è in difficoltà sono sacrosanti se aiutano le persone. I Bonus a caso forse no.

Domanda finale: c’è qualcuno che potrebbe controllare con un po’ più di attenzione la distribuzione di questo fiume di denaro? Al netto delle truffe scoperte quante sono le truffe sommerse di cui forse non ci accorgeremo mai?