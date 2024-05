Un canale che collegherà direttamente la Cambogia al mare, tagliando fuori il tortuoso percorso del Mekong in terra vietnamita, sta diventanto una nuova causa di attrito fra Cambogia e Vietnam. Si odiano da sempre. La rivalità fra i due Paesi, e gli interessi della Cina, hanno dominato le vicende di questa remota, per noi, parte del mondo. Se ci andate, vi rendete conto di come i vietnamiti siamo più evoluti e aggressivi dei cambogiani, fino a pochi anni fa interamente legati alla terra. E vedete come i vietnamiti dominino la vita del maestoso fiume Mekong, che attraversa quel tratto di mondo, fra Laos, Cambogia, e Vietnam: i poveri cambogiani stanno nelle capanne a togliersi i pidocchi, i vietnamiti allevano coccodrilli e fanno affari.

Le vicende che negli anni ’70 appassionarono tanto anche i rivoluzionari de noantri si sono nche giocate sul filo di questo triangolo. A Pechino si rifugiò il re di Cambogia con la passione del cinema e un debole per la dolce vita di Roma, Norodom Sihanouk, in una fase turbolenta della sua vita. La Cina aiutò i Khmer rossi di Pol Pot a sopravvivere per un periodo al confine con la Thailandia. Fu un esercito vietnamita che invase la Cambogia nel ’79 ponendo fine al disastro e alla persecuzione dei Khmer rossi ( se portavi gli occhiali voleva dire che eri un intellettule, quindi ricco quindi destinato a morire nei killing fields).

Con l’esercito vietnamita rientrò in Cambogia Hun Sen, ex seguace di Pol Pot, poi ribellatosi e fuggito a Hanoi. Hun Sen è stato primo ministro fino al 2023, quando ha lasciato il posto al figlio Hun Manet. A Hun Sen va accreditato il merito di avere aperto l’economia cambogiana, puntando prima sul turismo (fantasmagorica è la trasformazione di Angkor Wat, uno dei posti più suggestivi del mondo, anora negli anni ’80 meta di incursioni terroristiche dei Khmer rossi, oggi una specie di Rimini) e poi sull’industria dell’abbigliamento, producendo a costi molto bassi di manodopera abiti e oggetti per le grandi firme mondiali.

Oggi tocca a suo figlio, Hun Manet: se porterà avanti i piani, scrive Jack Brook sul Financial Times,le future spedizioni potrebbero viaggiare lungo un canale da 1,7 miliardi di dollari, finanziato dalla Cina.

Il canale Funan Techo, spiega Jack Brook, collegherebbe direttamente Phnom Penh con i porti cambogiani lungo il Golfo della Thailandia, aggirando la tradizionale presa del Vietnam sulla foce di uno dei più grandi corsi d’acqua dell’Asia.

Il Vietnam ha lanciato l’allarme sul potenziale effetto del canale sul delta del Mekong in assenza di una valutazione di impatto ambientale. La controversia riflette anche tensioni geopolitiche più profonde mentre la Cambogia tenta di abbandonare la dipendenza dalle rotte commerciali controllate dai vietnamiti, minando l’influenza regionale di Hanoi e aumentando ulteriormente l’influenza di Pechino nel Mekong meridionale.

Gli interessi economici della Cambogia rimangono strettamente intrecciati con quelli del Vietnam, che considera il regno un “partner strategico speciale”. Il Vietnam è il secondo partner commerciale della Cambogia dopo la Cina, e il commercio tra i due vicini ha superato i 6 miliardi di dollari nel 2023. Tuttavia, il canale potrebbe diventare una linea di faglia tra i due paesi in un contesto di crescente polarità regionale. Chhengpor Aun, ricercatore presso il think tank cambogiano Future Forum, ha descritto il canale come la realizzazione di un “sogno nazionale” affrontando la profonda ferita della Cambogia derivante dalla perdita percepita dell’intero delta del Mekong quando l’area fu formalmente fusa con il Vietnam. sotto il dominio coloniale francese nel 1949.

Il soprannome del canale deriva dall’antico regno Funan che si estendeva attraverso il Vietnam meridionale ed è visto in Cambogia come un precursore dell’impero Khmer. Ufficialmente, il canale è noto come Progetto del sistema logistico e stradale di navigazione Tonle Bassac. I piani cambogiani mostrano un canale a due corsie largo 100 metri, che dovrebbe entrare in funzione nel 2028, tracciando un percorso dalle rive del Mekong appena a valle del porto di Phnom Penh, prima di tagliare il fiume Bassac e proseguendo per 180 km fino alla provincia costiera sudoccidentale di Kep.

Nell’agosto del 2023, proprio quando Hun Manet salì al potere, la Cambogia notificò al Segretariato della Commissione del fiume Mekong, un organismo di controllo regionale, il progetto di costruire un canale “sull’affluente del fiume Mekong” e disse che l’impatto sarebbe stato limitato a “ “polvere nell’aria e rumore” da costruzione.

Però, senza sufficienti precauzioni, il canale potrebbe interrompere le inondazioni naturali, aumentare la salinità e alterare i flussi d’acqua nel motore agricolo ed economico del delta del Mekong, che già deve affrontare gravi sfide ambientali, ha affermato Pham Dang Tri Van, ricercatore di risorse idriche presso l’Università vietnamita di Can Tho. .

Più a monte della costa da Kampot, il nuovo canale consentirebbe un facile accesso da e verso la Zona Economica Speciale di Sihanoukville, destinataria di importanti investimenti della Belt and Road Initiative cinese, e il porto di Sihanoukville, che gestisce la maggior parte delle importazioni ed esportazioni della Cambogia. Nelle vicinanze si trova la controversa base navale Ream, che sta ricevendo un ammodernamento finanziato dalla Cina, visto con cautela dagli Stati Uniti come prova del suo ruolo come futura struttura dell’Esercito popolare di liberazione, una prospettiva che la Cambogia ha ripetutamente negato.

Alcuni commentatori vietnamiti e americani hanno espresso preoccupazione per il fatto che il canale potrebbe essere utilizzato per scopi militari da parte di Pechino, anche se non vi è alcuna indicazione che questo sia l’intento del progetto. I sostenitori del canale sostengono che sarà un percorso più veloce ed economico rispetto al viaggio su strada o in treno. Tuttavia, le navi cisterna che arrivano ai porti costieri della Cambogia dovrebbero comunque scaricare i loro container su chiatte in grado di trasportare fino a 1.000 tonnellate lungo il canale profondo 4,7 metri nella stagione delle piogge da maggio a ottobre. Analisti vietnamiti hanno discusso dell’influenza di Hanoi sulla Cambogia, sottolineando che le navi che trasportano più di 1.000 tonnellate farebbero comunque affidamento sui porti vietnamiti per risalire il corso del Mekong.

Hanoi ha precedentemente affermato il suo controllo sul delta meridionale del Mekong negli scontri con Phnom Penh, incluso il blocco del traffico navale lungo il fiume per diversi mesi nel 1994. Nel 2009 Cambogia e Vietnam hanno firmato un trattato che consente la libertà di navigazione lungo il Mekong. Per il ricercatore cambogiano Chhengpor Aun, il canale significherebbe che “la Cambogia potrebbe rivendicare un certo grado di autonomia economica – e anche politica –” dal Vietnam, anche se la gestione del canale rimarrebbe nelle mani di Pechino per più di cinquant’anni come parte della sua costruzione-operatività. modello di finanziamento tramite trasferimento.