L’emendamento di Forza Italia: “I contratti con le compagnie telefoniche e gli operatori internet potranno prevedere aumenti automatici dei prezzi in base all’inflazione”
Un emendamento al disegno di legge sulla concorrenza, presentato dai senatori di Forza Italia Antonino Salvatore Trevisi, Adriano Paroli e Dario Damiani, potrebbe introdurre la possibilità per le compagnie telefoniche e gli operatori internet di adeguare automaticamente i prezzi dei contratti in base all’inflazione. Le aziende potranno inoltre aggiungere un incremento fisso, purché questo sia chiaramente indicato e comunicato ai clienti prima della sottoscrizione del contratto. Altri due emendamenti, sempre provenienti dalla maggioranza, intervengono su aspetti legati ai servizi di assistenza e ai risarcimenti. Il primo, firmato da Dario Damiani, prevede che le telefonate ai call center per richiedere assistenza possano essere a pagamento; il secondo, a firma di Renato Ancorotti di Fratelli d’Italia, riduce i tempi per ottenere un risarcimento da due anni a novanta giorni. Un’ulteriore proposta di FdI mira invece a cancellare alcune norme del Codice della strada, eliminando il divieto di cartelloni pubblicitari considerati sessisti su strade e veicoli.
Il ddl concorrenza è attualmente all’esame della Commissione Industria del Senato in prima lettura. Nessun emendamento è stato ancora approvato, ma si valuta di accelerare l’iter per rispettare la scadenza di dicembre imposta dal Pnrr.