Durante la recente presentazione del Ponte sullo Stretto, il ministro delle Infrastrutture ha detto che “il Ponte unirà l’alta velocità da Berlino alla Sicilia”. Peccato però che mancano i soldi per fare l’alta velocità in Calabria. Mancano 17 miliardi a cui aggiungere un altro miliardo di risorse prima annunciate ed ora sparite.

Il miliardo era stato messo nel Fondo complementare al Pnrr, ossia agganciato alle risorse europee del Next Gen Eu con una scadenza al 2026. Soldi che in parte sono stati poi dirottati verso il Ponte sullo Stetto.

Un miliardo in meno dal Pnrr per l’altra velocità

Entro il 2026 si dovranno realizzare 33 chilometri di binari della linea Battipaglia-Romagnano al Monte (lotto 1a) su cui poter viaggiare fino a 300 chilometri orari. Ebbene, come racconta il Sole 24 Ore, degli 1,8 miliardi di euro inizialmente previsti nel Pnrr si è scesi a 720 milioni per 14,7 chilometri da costruire entro il 2026.

Salvini si è subito affrettato a rassicurare: la copertura finanziaria c’è, così come l’impegno per la realizzazione della linea Alta velocità. Il Corriere ha però interpellato fonti Rfi, che hanno evidenziato come per il lotto 1a Battipaglia-Romagnano i lavori siano in corso con ultimazione prevista effettivamente entro il 2026. In realizzazione è anche il lotto 1b e lotto 1c Romagnano-Buonabitacolo e Buonabitacolo-Praja. I lavori sono stati finanziati quasi per intero. Poi c’è il lotto 2 Praja-Paola che è in corso di progettazione così come il raddoppio della galleria Santomarco con la relativa gara d’appalto.

Mancano i soldi per arrivare a Reggio Calabria

Il miliardo che manca potrebbe essere recuperato nel prossimo Contratto di programma di Rfi relativo al triennio 2022-2025. I soldi arriveranno grazie ad un decreto congiunto tra il ministero dei Trasporti e quello delle Finanze. Però, come scrive il Corriere “quel che è certo è che dalla Basilicata in poi al momento si entra nella terra di nessuno. Perché ancora non si è deciso quale sarà il tracciato che porterà la metropolitana d’Italia, così come viene entusiasticamente chiamata, fino a Reggio Calabria e magari in Sicilia grazie al raccordo con un futuro Ponte. Per completare la ferrovia fino a Villa San Giovanni mancano ad ogni modo all’appello 17,2 miliardi. Più dei 13 miliardi stanziati sinora per i primi lotti e più del costo calcolato oggi per il Ponte sullo Stretto”.