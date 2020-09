Anthony Loffredo si fa rimuovere il naso e orecchie per trasformarsi in un alieno

Un giovane francese, non felice della sua vita, ha deciso di trasformare il suo viso per diventare un alieno, un essere spaventoso. E ci è riuscito.

Anthony Loffredo, 32enne francese, ha completamente stravolto il suo aspetto grazie a tatuaggi, piercing e operazioni al limite.

L’ultima operazione a cui si è sottoposto è stata l’asportazione del naso, operazione effettuata in Spagna, a Barcellona.

Su Instagram usa il nickname di “the_black_alien_project” e sul profilo posta tutte le sue evoluzioni.

“Fin da giovanissimo mi sono appassionato alle mutazioni e trasformazioni del corpo umano – ha dichiarato al quotidiano francese Midi Libre nel 2017 – Ho preso una decisione definitiva quando lavoravo come guardia di sicurezza perché ho capito che non stavo vivendo la mia vita come volevo. Amo calarmi nei panni di un personaggio spaventoso”.

La trasformazione di Anthony Loffredo

L’asportazione del naso si è svolta a Barcellona poiché un intervento del genere è illegale in Francia.

“Ora posso camminare a testa alta grazie e sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme” ha scritto Anthony Loffredo riferendosi al chirurgo che lo ha operato.

Una operazione che arriva qualche tempo dopo la rimozione di entrambe le orecchie e l’intervento sulla lingua che è stata divisa in due con un bisturi.

Oltre a tutto si è fatto tatuare i bulbi oculari. Infine si è fatto fissare degli impianti sul viso affinché abbia un aspetto più irregolare sulla fronte e sugli zigomi. (fonte Il Fatto Quotidiano)