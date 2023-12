Assalto alla Cgil ottobre 2021. Il Tribunale di Roma ha condannato Castellino a otto anni e sette mesi di reclusione mentre Fiore a otto anni e sei mesi per l’assalto alla Cgil. Dopo la sentenza di condanna dei due leader di Forza Nuova urla in aula e il grido “gente come noi non molla mai”.

Assalto alla Cgil, condannati Castellino e Fiore: in Tribunale saluti romani e grida

“Mo famo la guerra”. E’ quanto gridato da alcune persone dopo la sentenza per l’assalto alla Cgil che ha visto la condanna dei leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino. I giudici hanno disposto altre cinque condanne: Per Luigi Aronica, militante di Forza Nuova, 8 anni e mezzo, mentre gli altri imputati Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa sono stati condannati a 8 anni e 2 mesi.

Momenti di tensione anche fuori dall’aula

I momenti di tensione dopo la sentenza nel processo principale per l’assalto alla Cgil sono proseguiti anche fuori dall’aula. La sentenza della prima sezione penale è stata accolta da un applauso di scherno e alcuni presenti hanno alzato il braccio facendo il saluto romano, altri con il pugno chiuso e scandendo slogan o parole come “vergogna” in direzione dei giudici.

Il video di Repubblica