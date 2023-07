L’auto è in panne e i Vigili del fuoco accompagnano la sposa in Chiesa

L’auto è in panne e i pompieri accompagnano con l’autopompa la sposa in Chiesa. Un po’ di ritardo è quasi obbligatorio per la sposa. Domenica, però, una sposa sul Renon, in Alto Adige, ha rischiato di non poter pronunciare il fatidico sì perché l’auto improvvisamente non partiva. A questo punto, è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Vanga.

L’autopompa è stata trasformata in un attimo in un’auto da sposa, con tanto di bouquet floreali sul cofano. I pompieri sono riusciti a prelevare la sposa a Soprabolzano e a portarla giusto in tempo alla chiesa parrocchiale di Vanga.