O’FALLON – Il prete tiene in mano un neonato durante un battesimo. Improvvisamente al prete scivola il piccolino che sbatte la faccia contro il fonte battesimale, mettendosi a piangere disperato.

Accade a O’Fallon nello Stato americano del Missouri. La cerimonia finisce male, con la madrina che lo recupera dall’acqua e lo passa ai genitori che lo asciugano. Il neonato continua a piangere disperato. Il prete osserva la scena e non dice una parola a causa del tanto imbarazzo. Non è noto cosa sia accaduto dopo: a giudicare dalle immagini, il piccolo non sembra essersi fatto particolarmente male. Certo è che questa giornata resterà un brutto ricordo sia per i genitori sia per il prete. Per vedere il filmato copia questa url: https://www.youtube.com/watch?v=gdawpDZD-Ro&feature=share.