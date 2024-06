Campionati europei di atletica leggera tornano a Roma dopo 50 anni: il francobollo dedicato all’evento

In Italia per la terza volta in assoluto dopo la prima edizione di Torino nel 1934, i campionati europei di atletica leggera tornano a Roma dopo 50 anni dall’appuntamento del 1974. Dal 7 al 12 giugno 2024 i migliori atleti del continente si sfideranno allo Stadio Olimpico, nel Parco del Foro Italico e in alcune delle strade più suggestive della Capitale. Come comunica Poste Italiane, l Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 4 giugno ha emesso un francobollo dedicato all’evento.

Caratteristiche e dettagli tecnici del francobollo

Si tratta di un francobollo ordinario, appartenente alla serie alla serie tematica “Lo Sport”. La vignetta riproduce il logo dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 che si staglia sulla raffigurazione di due atleti, rispettivamente impegnati nel salto in alto e nel lancio del giavellotto, lambiti da due nastri viola e fucsia. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”. Bozzettista: Fabio Abbati. La tiratura è di duecentocinquantamila venti esemplari con indicazione tariffaria B ZONA 1 (pari a a 1,30€.)

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: cinque; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura. Il foglio è stampato in quarantacinque esemplari. Sulla cimosa la riproduzione monocromatica del logo MIMIT.

Dove trovare il francobollo e i prodotti filatelici

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma 1. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, il francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione, una tessera filatelica e il bollettino illustrativo, al prezzo di 25€.