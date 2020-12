Mancano poche ore al Capodanno 2021. Per via della pandemia, quest’anno sarà un fine anno insolito con pochi festeggiamenti.

Quale migliore occasione per mandare, tramite il cellulare, una foto divertente che ha a che fare con i festeggiamenti?

Ricordiamo che l’Italia da oggi è tornata in zona rossa.

Nei giorni rossi torna l’autocertificazione anche nelle ore diurne. Ben inteso che chi lavora o svolge attività assistenziale può comunque girare “senza limiti di orario”. Va ricordato però che a Capodanno il coprifuoco è esteso dalle ore 22 alle ore 7 del mattino.

In questi giorni si può uscire solo per motivi di lavoro, salute e necessità, che andranno definiti nel modulo da esibire in caso di controlli. Fra le necessità è inclusa ovviamente anche la spesa.

Ma si può festeggiare l’ultimo dell’anno? E’ sempre valida la regola dei due congiunti (parenti o amici) che è possibile ospitare in casa, una sola volta al giorno. Ci si potrà anche fermare a dormire. Ma niente botti.

A seguire le foto più belle da inviare questa sera per festeggiare la fine dell’anno.