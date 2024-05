Chef Rubio e la foto col volto tumefatto: “Massacrato dai terroristi sionisti”

“Terroristi. Questi sono gli ebrei sionisti. Mi hanno aspettato fuori casa in 6 e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi”. Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, su X dice di essere stato aggredito. Lo chef ha anche postato delle foto. Nelle immagini si vede Gabriele Rubini con sangue sul volto e sulla testa e un occhio gonfio.

“Mi hanno massacrato di botte – scrive -, hanno bloccato il cancello elettrico”.

Il comunicato di Potere al Popolo

“Una squadraccia sionista ha aggredito e picchiato Chef Rubio. Hanno tagliato i fili del cancello elettrico della sua casa, lo hanno aspettato e lo hanno ridotto così”. Lo afferma un comunicato di Potere al popolo.

“Questa è la natura dei sostenitori della più grande democrazia del Medio Oriente. Questi sono coloro che difendono il genocidio del popolo palestinese. Un nostro grande abbraccio a Chef Rubio, che da anni porta avanti un’importante lotta di controinformazione e denuncia di quello che avviene in Palestina. Ci troverai, come in questi mesi, al tuo fianco in tutte le piazze. Questo è quello che sono: servi dei servi”.