Lo spot del Comune di Martano (Lecce): “Indossa la mascherina, non è una pigna nel c…”.

“Capirei se ci chiedessero di mettere una pigna in culo, ma è semplicemente una mascherina davanti a naso e bocca”, questa una delle frasi scelte dal Comune di Martano in provincia di Lecce per sensibilizzare i cittadini sull’uso dei dispositivi di protezione individuale.

La campagna del Comune di Marano sull’uso della mascherina è già diventata virale sui social. Alterna a immagini di mascherine indossate correttamente e frasi di impatto per far capire che proteggere naso e bocca è un gesto semplice. Da qui il paragone con la pigna… In un altro spot sempre del comune di Martano si legge: “Chi inventerà la mascherina che silenzia le chiacchiere e filtra le stupidaggini sarà un grande benefattore per l’umanità”.

Il Covid a Martano e le parole del sindaco

In paese ci sono “40 contagiati. I gruppi familiari coinvolti sono complessivamente otto oltre a qualche singolo caso e possiamo ragionevolmente affermare che si tratta di piccoli cluster”, spiega il sindaco Fabio Tarantino specificando che “i cittadini in attesa di essere sottoposti al tampone sono 33 e molti di loro fanno parte dei gruppi familiari suindicati”. “Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale sono a vostra disposizione per superare insieme questa delicata fase che riguarda la salute di tutti i martanesi”, conclude il primo cittadino. (Fonte Repubblica).