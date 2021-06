Daniele Scardina alias King Toretto dimentica Diletta Leotta con Cristina Buccino, modella, influencer ed ex protagonista dell’Isola dei Famosi che in passato è stata insieme a Claudio D’Alessio.

Daniele Scardina torna ad innamorarsi dopo la Leotta

Diletta Leotta, dopo Scardina si è messa con l’attore turco Can Yaman. Dopo alcuni problemi iniziali, la conduttrice di Dazn è volata in Turchia a conoscere la famiglia dell’attore. Scardina, dal canto suo, è tornato a innamorarsi. Lei non è una sconosciuta. Si tratta infatti di Cristina Buccino, ex protagonista dell’Isola dei famosi ed ex compagna di Claudio D’Alessio, il figlio di Gigi.

Daniele Scardina e Cristina Buccino fotografati da Chi

Daniele Scardina e Cristina Buccino sono stati fotografati insieme dal settimanale Chi a Milano. I due sono stati paparazzati in un bar e si sono scambiati un bacio.

Pur non essendo ancora usciti allo scoperto come coppia, Cristina ha seminato un indizio social a proposito della loro storia d’amore. Tra le sue Instagram Stories è infatti comparsa la foto di un ring a un angolo del quale sono appesi un paio di guantoni. La foto potrebbe essere stata scattata durante un allenamento di Daniele.

A lasciare Daniele è stata la Leotta che, in un’intervista rilasciata sempre a Chi, lo scorso settembre spiegava: “Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo”.

Poi aveva aggiunto: “Dovevo trovare il coraggio di ritagliarmi uno spazio per conoscermi nel profondo e fare scelte importanti, per riuscire a stare da sola sul divano a vedere un film senza dover rendere conto a nessuno”.