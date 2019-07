MADRID – Un disabile sollevato in aria dal pubblico con la sedia rotelle. Accade al Resurrection Fest, il principale festival spagnolo di musica metal che si tiene ogni anno a Viveiro, in Galizia. La foto da incorniciare è stata scattata da uno dei fotografi ufficiali dell’evento, David Cruz, che su Instagram scrive: “Momento epicissimo“. In pochi istanti lo scatto è diventato virale, con migliaia di visualizzazioni.

Oltre 100mila le persone accorse in Galizia per il festival che ha visto avvicendarsi sul palco Slayer (che hanno tenuto il loro ultimo concerto in Spagna), Slipknot e tutto il meglio della scena hard rock, metal e punk d’Europa.

Gli organizzatori dell’evento avevano predisposto uno spazio riservato ai disabili, curato nei minimi dettagli per garantire a tutti il massimo divertimento. E così anche Sebastian, il ragazzo protagonista della foto, ha potuto provare l’ebrezza del suo primo stage diving. Per lui è stato senz’altro un momento indimenticabile. (Fonte: Instagram)