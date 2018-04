ROMA – Oggi parliamo di “PISELLI”. Dopo le foto delle camicie stirate di Matteo Salvini, Elisa Isoardi su Instagram continua a far discutere.

La foto e il post sui legumi (“Siamo sicuri di conoscerli bene?”, chiede la compagna del leader leghista) si piazza a metà tra la “notizia di servizio culinario” (d’altronde la Isoardi conduce Buono a sapersi) e la ironica provocazione.

O comunque così la colgono in tanti, che si schierano con la Isoardi. Isoardi che, da quando Salvini ha fatto il botto alle elezioni, è finita col far discutere per ogni sua uscita pubblica.