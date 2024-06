E’ il terzo francobollo che l’Italia repubblicana dedica a Marco Polo. Quest’ultimo, su vignetta che riproduce Marco Polo dal mosaico di Enrico Podio, è per il 700° anniversario della scomparsa e consente la spedizione in posta ordinaria in America e in Asia e in Africa (al di fuori dell’area mediterranea) fino a 50 grammi (pari a 4€).

Il primo risale invece al 1954: per i 700 anni dalla nascita furono emessi due francobolli da 25 e 60 lire; e ancora, il secondo è del 1996, quando, in occasione della manifestazione filatelica ‘Cina ’96’, gli venne dedicato un francobollo da 1250 lire (che commemorava il suo ritorno dalla Cina).

Il giovane Marco Polo partì da Venezia nel 1271, a soli 17 anni, per un viaggio epico lungo la leggendaria Via della Seta che ripercorse nel suo “Il Milione” in cui egli raccontò delle sue esperienze nel lontano Oriente.

Fu alla corte di Kublai Khan, grande imperatore mongolo presso cui Marco Polo divenne consigliere di fiducia ed emissario tra Oriente e Occidente, poi anche in Cina, divenendo così testimone di una civiltà avanzata e sofisticata.

Caratteristiche del francobollo e del foglio

Il francobollo è completato dalla legenda “MARCO POLO” e la data “1254 – 1324”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 2 50 G” pari a 4€ ed ha una tiratura di duecentocinquantamila venti esemplari.

Il bozzetto è a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: quadricromia; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: Kraft monosiliconata da 80 g/mq; tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 30 × 40 mm.; formato stampa: 26 × 36 mm.; formato tracciatura: 37 × 46 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Il mosaico raffigurante Marco Polo di Enrico Podio, utilizzato per l’immagine sul francobollo, è custodito presso i Musei di Strada Nuova – Palazzo Tursi di Genova.

Caratteristiche del foglio: quarantacinque esemplari. Sulla cimosa è riprodotto del logo MIMIT monocromatico.

Dove trovare i prodotti filatelici

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo spazio Filatelia di Venezia.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata e annullata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo al prezzo di 39€.