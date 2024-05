Il manuale dei truffatori degli anziani, le frasi a cui fare attenzione FOTO

Una truffa ben orchestrata, che ha preso di mira anziani e vulnerabili, è stata smascherata a Roma dalle indagini dei carabinieri della compagnia Trionfale. Un copione ben congegnato, recitato dai truffatori, minacciava le vittime di conseguenze legali se non avessero pagato un risarcimento danni per presunti incidenti stradali o reati vari. Ma dietro queste telefonate minacciose si nascondeva una rete criminale estesa e organizzata.

Il modus operandi

Le telefonate erano il primo passo di una truffa ben congegnata. I truffatori, agendo con comportamenti standard, impersonavano carabinieri, avvocati, assicuratori o medici, spacciandosi per figure di autorità o professionisti del settore. Le vittime, spesso anziane e facilmente ingannabili, venivano convinte a pagare ingenti somme di denaro o a consegnare gioielli o addirittura tessere bancomat per presunti risarcimenti danni. Le istruzioni ai telefonisti venivano fornite su appositi foglietti, contenenti le frasi da recitare per intimidire le vittime e costringerle al pagamento. Una volta convinte, i complici entravano in azione per raccogliere il bottino, che spesso superava di gran lunga la somma richiesta al telefono. Le vittime, spesso intimorite, si trovavano a dover cedere somme ingenti o beni di valore per evitare conseguenze legali temute.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri hanno portato all’arresto di 17 persone coinvolte in decine di colpi perpetrati tra il settembre 2022 e il marzo 2023. Le operazioni di truffa si sono ripetute in modo massiccio a Roma e altre città, causando danni considerevoli alle vittime ingannate. Le auto utilizzate per compiere i colpi, spesso noleggiate a Napoli, venivano poi abbandonate o restituite, mentre i truffatori fuggivano verso il capoluogo partenopeo. La scoperta di questa banda di truffatori ha svelato una rete criminale ben organizzata, che ha approfittato della vulnerabilità delle vittime per ottenere ingiusti guadagni. Le indagini e gli arresti effettuati dalle forze dell’ordine dimostrano l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra le autorità per contrastare questo genere di frodi e proteggere i cittadini dai crimini organizzati.