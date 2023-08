Michael Zanera è una delle cinque vittime dell‘incidente avvenuto nella notte nella stazione di Brandizzo in provincia di Torino. “È la prima volta che mi succede, mentre saldo la rotaia mi è uscito il crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente, nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente, perché non è un bel periodo per me”.

Incidente treno, l’ultimo post di una delle vittime: “Mentre saldo mi è uscito il crocifisso”

Michael Zanera ha postato questo messaggio su Tik Tok. E’ una macabra coincidenza: il 34enne che era residente a Vercelli è una delle cinque vittime dell’incidente avvenuto questa notte.

Le parole postate ieri sera

Le parole sono state postate in una “storia” sui social di ieri sera, ormai circa venti ore fa. Nella foto si vede l’immagine di un simil crocifisso che appare su delle rotaie con il rosso dell’incandescenza di una saldatura. Sotto al post di Zanera ora ci sono numerosi messaggi di cordoglio.

Le indagini sull’incidente

Sul fronte delle indagini sono stati intanto ascoltati i due macchinisti in ospedale in stato di choc. I due dicono di non aver visto e di non aver saputo degli operai al lavoro. La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo. Al momento il fascicolo è a carico di ignoti.

Il treno viaggiava a 100 chilometri all’ora e non 160 c0me segnalato in precedenza. Gli operai stavano eseguendo dei lavori di sostituzione di alcuni metri di binari vicino alla stazione. Sono stati travolti da un convoglio tecnico che stava trasportando una dozzina di vagoni da Alessandria verso Torino.

Errata segnalazione del binario da seguire?

Domani sciopero di 4 ore dei dipendenti Rfi

“L’indignazione e il cordoglio non bastano più, è il momento di agire, questa strage va bloccata immediatamente. Domani si fermeranno per quattro ore, per uno sciopero nazionale, i dipendenti della società Rfi, addetti alla gestione e esecuzione della manutenzione alle infrastrutture. Altri due scioperi sono previsti per lunedì a Vercelli e in Piemonte”.

Così, in una nota, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in merito all’incidente ferroviario accaduto la notte scorsa.