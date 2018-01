MILANO – A Domenica Live si parla di chirurgia estetica e tra gli ospiti c’è Allegra Cole, la donna di 48 anni di Salt Lake City, nello Utah, che si è fatta operare al seno per rendere felice il marito. Allegra ora porta una 15esima di taglia ed ha un mega seno da 11 chili.

Al termine della puntata, l’ex opinionista di Uomini e Donna Karina Cascella ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae assieme a lei.

Karina ha aggiunto una didascalia alle foto:

“Ciò che mi ha più colpito di questa donna, dimensioni del seno a parte ovviamente, è stata la nonchalance con cui si esponeva. Ovvero la noncuranza di ciò che noi tutti potevamo pensare di lei in quel momento. Come se la sua mente fosse completamente distaccata dalla realtà e da quello che per gli altri è “normale”. Credo che la normalità non possa esistere nella misura in cui è tutto molto soggettivo, c’è da dire che sono rimasta estremamente colpita dalla sua decisione, essendo anche madre di otto figli. E che mio modesto pensiero con il viso bellissimo che si ritrova avrebbe potuto evitare dimensioni così spropositate. Ma i gusti son gusti, non si condivide ma si rispetta, a fatica ma è dovuto. E io di fatica ne ho fatta oggi in studio”.