La fidanzata non riesce a superare l’esame, così lui si traveste da donna e va a farlo al posto suo. Per aver aiutato la sua dolce metà, un ragazzo indiano di 26 anni è stato arrestato e per il suo tentativo di scambio di persona e falsificazione di documenti è stata aperta un’indagine della polizia. Se tutto fosse andato liscio, come previsto nei piani della coppia, la fidanzata 34enne avrebbe potuto accedere alla Dav Public School di Kotkapuram, nel Punjab.

Il volto del giovane non corrispondeva a quello presente nell’application

Gli esaminatori hanno subito notato che qualcosa non andava. Si sono insospettiti dopo aver notato che il suo volto non corrispondeva all’immagine della candidata sul modulo di domanda, come ha spiegato il sovrintendente della polizia di Faridkot, Harjeet Singh. Successivamente le autorità hanno analizzato i dati biometrici del 26enne e hanno scoperto che non “corrispondevano a quelli conservati nei registri”. La ragazza, 36 anni, che non aveva precedentemente passato l’esame, è ritenuta corresponsabile di quanto accaduto perché la polizia crede che lui non sarebbe stato in grado di mettere in atto l’inganno senza il suo consenso e senza la possibile assistenza della donna.