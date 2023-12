Un soldato americano, figlio di un militare Usa e di una donna triestina, riconosce i genitori in uno splendido scatto del 1954 del fotografo Ugo Borsatti. Foto scattata alla stazione di Trieste e dopo 40 anni arriva nel capoluogo giuliano per il fotografo e sincerarsi di quell’avvenimento. La storia rimbalzò in città per qualche giorno, poi finì nel dimenticatoio, a rispolverarla è un trimestrale in lingua inglese, “InTrieste”, che ha intervistato il figlio della coppia, Christopher Swaim. Il giovane James Swain è arruolato nelle fila dell’US Army in Italia.

Il soldato americano e la foto dei genitori

A Trieste, conosce Graziella, che per guadagnare qualche spicciolo fa il bucato per i militari Usa. Si innamorano ma la relazione dura poco: nel 1954 l’Us Army di stanza a Trieste, nove anni dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, lascia la città. Graziella va alla stazione per dare l’addio al soldato.

Sorprendentemente James e Graziella non si sarebbero perduti, anzi, riallacciati i rapporti, si sarebbero sposati nel novembre dello stesso anno, a Livorno, e, dopo varie traversie, sarebbero andati a vivere negli Stati Uniti. A raccontarlo nell’articolo è Christopher che nacque nel 1956. Arruolatosi – anche lui – nell’esercito Usa, fu destinato a Vicenza e, scoperta l’esistenza della foto, nel 1994 giunse a Trieste per conoscere Borsatti.