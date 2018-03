ROMA – Medico e papà escono dall’acqua con un neonato tra le braccia e il suo cordone ombelicale ancora da tagliare. Poco dopo, la mamma in costume e maschera da sub riemerge dal Mar Rosso. Queste le incredibili foto scattate del parto della turista russa nel Mar Rosso proprio sulla spiaggia di Dahab, nel Sinai.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela.

Nelle immagini postate da una residente su Facebook si vedono i momenti in cui la turista, di nazionalità russa secondo la stampa locale, emerge dalle acque del Mar Rosso dopo aver dato alla luce il suo bambino in compagnia del marito e del suo medico. La donna è in compagnia di due uomini e di un altra bambina.

A catturare il momento è stata una residente di Dahab, che dal balcone della sua casa è riuscita a immortalare lo speciale parto nelle acque del mare. Inutile dire che le foto sono diventati virali sul web, complice anche la mamma che esce dall’acqua “come se niente fosse accaduto”.

(Foto da Facebook)