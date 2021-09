Ha firmato l’assegnazione dell’incarico annuale come docente di Matematica il giorno delle nozze, in abito da sposa, il 6 settembre scorso, prima di andare in chiesa per dire “sì” al suo Nicola. La foto di Carmela in abito bianco e con il velo, seduta ad una scrivania dell’IISS Ettore Majorana di Martina Franca, a Taranto, mentre firma il contratto per la docenza annuale, ha fatto il giro dei social dopo essere stata pubblicata sulla pagina Facebook dell’istituto.

La firma del contratto in abito da sposa

“Ne abbiamo viste tante nella scuola – si legge nel post – ma una così mai. Una nuova collega, almeno per quest’anno, doveva firmare l’assegnazione dell’incarico annuale per la disciplina di Matematica, aveva un impegno molto importante ma ha trovato il modo di venire comunque a scuola. Auguri Carmela, sei già entrata nei nostri cuori”. Centinaia i commenti al post in cui si alternano messaggi di auguri e riflessioni amare sulla condizione del precariato nella scuola.

I commenti alla bellissima foto

“Nel cuore degli alunni c’è già”, scrive qualcuno. “Di sicuro – si legge in un altro commento – una delle colleghe più eleganti nel giorno della presa di servizio. Tanti auguri a questa collega per entrambe le avventure”. “Una foto tristissima – dice però un altro internauta – che dimostra cosa deve sopportare un precario per poter mantenere il proprio posto di lavoro”.