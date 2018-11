ROMA – Matteo Salvini ed Elisa Isoardi si sono lasciati. La rottura tra il vicepremier e leader leghista e la conduttrice della Prova del Cuoco è il gossip del momento che riempe non solo le pagine dei giornali e delle riviste, ma anche Facebook e Instagram. E la reazione dei social, oltre alla curiosità e alla delusione dei loro fan, è quella dell’ironia, con battute e fotomontaggi esilaranti di Salvini e Isoardi.

I due si sono lasciati e a colpi di foto e frasi poetiche sui social network si lanciano messaggi e battutine, che non sono passate certo inosservate. I social hanno reagito con interesse all’esito della love story tra il politico e la conduttrice, arrivando fino ad accanirsi contro il malcapitato poeta Gio Evan, citato dalla Isoardi nella dedica d’addio a Matteo.

Un addio, quello di Elisa, che secondo i social è una vendetta. La foto pubblicata mentre lui è in intimità con la conduttrice, uno sguardo dolce e la vita privata che viene gettata in pasto al pubblico. E così Matteo diventa oggetto dell’ironia del famigerato popolo del web e protagonista di meme e caricature sui social network.

C’è chi imita la foto, come i The Jackal, dove gli youtuber appaiono nella stessa posa di Elisa e Matteo con una frase a effetto risata assicurata. C’è chi mostra su Instagram una pila di panni da stirare, memore della foto di Elisa intenta a stirare le camice di Matteo, che ormai dovrà stirarsi da solo. C’è poi chi carica la foto di Salvini su Tinder, a segnalare come ormai sia pronto a voltare pagina e ancora chi, come la celebre pagina “Le più belle frasi di Osho”, svela il vero motivo della rottura: “A questo ormai je se alza solo lo spread”.

(Foto da Instagram e Facebook)