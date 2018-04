ROMA – Il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, si è recato lunedì 23 aprile in forma privata al cimitero di Fiumicello, in provincia di Udine, per rendere omaggio a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016.

La madre di Giulio Regeni, Paola Deffendi, dopo aver visto la foto ha attaccato il ministro dell’Agricoltura e segretario reggente del Pd che viene ripreso mentre deposita un fiore sulla tomba di suo figlio.

Su Facebook, la Deffendi scrive:

“Sono la mamma Paola nessuna strumentalizzazione su Giulio, chi va a trovarlo in cimitero non si fa la foto che non abbiamo mai voluto, fatto gravissimo”.

Lo stesso concetto è ribadito dal profilo Facebook “Giulio siamo noi”:

“Una madre che ha perduto il figlio, è costretta a difenderne non solo la storia, la memoria, la sua vita troppo presto spezzata dalla barbarie; Paola è costretta a difendere anche la tomba di Giulio da fotocamere indiscrete che in un luogo di raccoglimento, preghiera e dolore, dovrebbero essere bandite.