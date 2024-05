I soccorsi alle porte di Milano per l’esondazione del Lambro FOTO ANSA

A Milano, dove da martedì sera la pioggia è costante, il Lambro, in alcuni punti, è uscito dagli argini in quella che viene definita una esondazione controllata e monitorata. I Vigili del fuoco, spiegano, in queste ore hanno eseguito ottanta interventi nell’area Milanese, dove a causa degli allagamenti, alcune linee di bus e tram sono state deviate.