Un “noto ristorante di Ostia” (il quartiere di Roma che si affaccia sul litorale ndr) ha fatto pagare 6 euro il taglio della torta. Torta acquistata all’esterno del locale e solo servita. La foto con lo scontrino è stata pubblicata sulla pagina Facebook “Ostia informa“. E gli utenti si sono scatenati nel rispondere alla semplice domanda: “Il servizio per una torta non dovrebbe essere incluso nel prezzo?“.

Ostia, ristorante fa pagare 6 euro il taglio della torta

La reazione della community si è equamente divisa tra indignati e favorevoli. Alcuni hanno infatti difeso la scelta del ristorante dicendo che il servizio per il taglio e la distribuzione di una torta comporta uno sforzo e un’organizzazione, specialmente quando i commensali sono numerosi.

Molti sono d’accordo con il sovrapprezzo applicato dal ristorante

Tra i commenti favorevoli si legge: “(…)Un conto è far pagare un piatto singolo vuoto (cosa per me assurda); diverso è tagliare e sporzionare (decentemente, in parti uguali per tutti i commensali del tavolo) una torta che NON è stata acquistata nel ristorante, disporla nei piatti portarla e distribuirla. Calcolando che spesso alle feste di compleanno si è almeno una decina di persone, tutto questo impiega tempo e risorse. Quindi secondo me è assolutamente lecito chiedere un extra. In quel lasso di tempo il cameriere avrebbe potuto servire 10-15 dessert del ristorante stesso ad altrettanti clienti”.

E ancora: “Ma paga e Statte zitto!!!!!!! è giusto così !!!!!!!! il lavapiatti costa i detersivi costano il cameriere costa l’energia elettrica costa l’ama costa perciò la prossima volta se non vuoi pagare i 4euro stattene a casa”.

E c’è chi se la prende col ristoratore: “Sei euro, per tagliare una torta mi sembra un vero furto. Lo stesso gesto di tagliare una torta che sia fuori o dentro, con presentazione o meno. Dovrebbero essere contenti di vendere i loro prodotti e servirli al meglio un dovere. Ma oggi gli imprenditori si sentono delle soubrette. E non sanno nulla di come si conduce un attività”.

