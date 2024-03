Poste Italiane, il francobollo per celebrare la prima legge sui brevetti nel 550° anniversario

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 13 marzo ha emesso un francobollo celebrativo della prima legge sui brevetti, nel 550° anniversario. Lo ha comunicato Poste Italiane. Era infatti il 19 marzo 1474 quando il Senato della Repubblica di Venezia adottò, primo al mondo, una norma che tutela la proprietà intellettuale.

Il valore ha indicazione tariffari B, pari a 1,25€. Tiratura: duecentomila quattro esemplari di francobolli e centoventicinquemila foglietti contenenti un francobollo. Foglio: ventotto esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Emanuela L’Abate. La vignetta riproduce, in primo piano su un dettaglio dello Statuto dei brevetti emanato il 19 marzo 1474 dal Senato della Repubblica di Venezia, i particolari di due storici brevetti italiani: il “sistema di fissaggio del motore al telaio tubolare di un motociclo e molleggiamento anteriore e posteriore dello stesso a flessibilità regolabile” ideato da Innocenti Soc. Gen. per l’industria Metallurgica e Meccanica, risalente al 21 ottobre 1951; il “Kinetografo Alberini”, un nuovo apparecchio fotografico ideato da Filoteo Alberini, risalente al 21 ottobre 1895.

Completano il francobollo le legende “550”, “PRIMA LEGGE SUI BREVETTI, A TUTELA DELLE INVENZIONI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa “B”. Foglietto Racchiude al centro il medesimo francobollo di cui riproduce nella loro interezza le immagini della pagina dello Statuto dei Brevetti e dei due storici brevetti italiani. Completano il foglietto la legenda “IL 19 MARZO 1474 IL SENATO DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA EMANO’ LA PRIMA LEGGE SUI BREVETTI”. In basso a destra, è presente il codice a barre per la rilevzione automatica dei francobolli, a sinistra ilogo MIMIT monocromatico.

Dove trovare il francobollo

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Venezia centro. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, il foglietto, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€.