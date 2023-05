Rabiot, rigore non fischiato in Juventus-Siviglia. Il francese mostra i segni dei tacchetti FOTO

Rabiot mostra i segni dei tacchetti e si lamenta: “Era un fallo netto”. Ma cosa è successo? Al minuto 87 di Juventus-Siviglia, con i bianconeri sotto di un gol Rabiot cerca una girata al volo ma viene colpito in pieno da Badé, con una scarpata.

Rabiot mostra i segni dei tacchetti

La Juventus reclama il rigore, inutilmente, dato che l’arbitro Siebert lascia proseguire e il Var non lo richiama nemmeno per rivedere l’episodio. A fine partita, davanti alle telecamere di Sky, il centrocampista francese mostra i segni dei tacchetti: “E’ stato un brutto fallo, era un fallo netto ma il Var non ha detto niente. Il Var non ha richiamato l’arbitro, non so perché, era un fallo netto per me”.

Poi sulla partita: “Contento per Gatti e per la squadra, nel secondo tempo abbiamo cercato di spingere e il gol ci dà speranza per il ritorno. Dovremo essere più attenti sulle loro ripartenze perché ci hanno fatto male: lasciano sempre due o tre giocatori alti, noi dobbiamo stare più compatti e palleggiare di più, senza fretta. Gol su corner? Lavoriamo tanto sui calci d’angolo per occupare bene l’area, è un’arma in più per noi perché abbiamo bravi giocatori di testa. Mi piacerebbe andare in finale e portare questo trofeo a Torino per i tifosi”.