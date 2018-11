ROMA – Le ruspe sono in azione per sgomberare le tende del presidio umanitario di Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. All’interno della tendopoli, al momento dello sgombero c’erano circa 200 migranti che sono stati identificati. Tra loro, quelli sprovvisti di documenti sono stati portati all’ufficio immigrazione per il fotosegnalamento.

Al temine delle operazioni l’area sarà bonificata. Già in passato la tendopoli alle spalle della stazione Tiburtina è stata più volte sgomberata. Andrea Costa è il coordinatore di Baobab Experience. All’Ansa, Costa ha spiegato che “dopo lo sgombero di stamattina un centinaio di persone rimarrà per strada. Ci auguriamo che il Comune si attivi per ricollocarli”.

“E’ il 22esimo sgombero di questo campo, ma temo che questa volta sia la chiusura definitiva” aggiunge Costa. “Le questioni sociali, a Roma, si risolvono così: polizia e ruspa. Il Campidoglio a 5 stelle non è diverso né dai precedenti, né dalla Lega. Una vergogna infinita per questa città” sottolinea Baobab Experience in un tweet.

Salvini aveva invece detto che “zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate. L’avevamo promesso, lo stiamo facendo. E non è finita qui. Dalle parole ai fatti” (foto Ansa).