Il momento in cui un fulmine colpisce l’iconica statua del Cristo Redentore che si trova a Rio De Janeiro in Brasile. Accade nel fine settimana e l’immagine è sbalorditiva. Ad immortalarla è il fotografo Fernando Braga che ha pubblicato lo scatto su Instagram ripreso poi dal Daily Mail. La statua è alta quasi 40 metri ed è visitata da circa due milioni di persone ogni anno.

E’ la terza volta che accade negli ultimi 15 anni

Negli ultimi 15 anni è la terza volta che un fulmine si abbatte sulla statua. Si tratta quindi di un evento estremamente raro ( e raro anche da immortalare), avvenuto in questo caso lo scorso 10 febbraio. Il lampo ha illuminato tutta la statua dichiarata, nel 2007, tra le sette meraviglie del mondo moderno. Non sono stati segnalati danni alla struttura realizzata in calcestruzzo e pietra saponaria e ricoperta da tessere di mosaico.