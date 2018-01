ROMA – Stefano De Martino è in procinto di cominciare l’avventura dell’Isola dei Famosi come inviato speciale in Honduras. L’ex compagno di Belen, mostra su Instagram un tatuaggio e i follower si sono chiesti subito quale fosse il significato. Il tatuaggio raffigura una rosa e dei numeri: le ipotesi sul significato si susseguono e tra i fan ce ne sono due che sembrano prevalere su tutte.

La prima sarebbe quella di un tatuaggio fatto per ricordare il nonno, a cui Stefano era molto affezionato, morto da poco. La seconda invece è legato a Gilda Ambrosio, vista con lui e Santiago, il figlio avuto con Belen, in vacanza sulla neve. In questi giorni, infatti, ricorre il compleanno di Gilda: secondo molti sarebbe entrata nel suo cuore. Il ballerino però nega e recentemente, a Verissimo ha ribadito di essere ancora single. Aspettiamo che sia lo stesso Stefano a svelare il significato. Intanto ecco la foto postata sui social.