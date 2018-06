SINGAPORE – Il summit tra il presidente Donald Trump e quello nordcoreano Kim Jong-un che si è tenuto a Singapore è stato un successo e verrà ricordato nella storia. Oltre alle parole di pace tra i due leader c’è un dettaglio che non è sfuggito al mondo della Rete: si tratta dei capelli dei due leader.

Su Twitter sono stati inventati una serie di meme etichettando l'incontro come "il vertice dei brutti capelli", la "hair conference" o "la spettacolare battaglia dei capelli". E così, grazie all'utilizzo di Photoshop, sui social sono appare diverse foto che prendono in giro Trump e Kim per le loro acconciature non convenzionali. Un utente ha scritto: "La battaglia delle pettinature tra dittatori. Chi vincerà?".

“Penso che gli storici del futuro si riferiranno a questo come al ‘vertice dei brutti capelli'” ha postato un altro utente. “Per lo meno spero che Trump convinca Kim Jong-un a cambiare taglio” è stato invece il tweet del comico Dennis Miller.