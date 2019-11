ROMA – “E’ difficile scrivere qualcosa su Venezia in questi giorni perché si è scritto tanto, si sono date tante colpe, si sono accelerati lavori che dovevano essere già finiti e intanto… Intanto la gente, i veneziani, nelle loro case stanno combattendo contro qualcosa di imbattibile”.

Federica Pellegrini parla così su Instagram della sua Venezia sommersa dalla marea: “L’acqua, l’acqua entra, se deve entrare, entra impetuosa fredda – lo sfogo dell’olimpionica del nuoto -. La gente spala me**a e noi parliamo, parliamo, parliamo. L’acqua a Venezia non si fermerà mai, ma questo si è sempre saputo, è sempre stato così. Non come questa volta però. Questa volta l’acqua che è arrivata aveva la mia altezza, è arrivata di notte, quando fa più paura. Il clima sta peggiorando e continuerà a farlo bisogna prenderne atto e cominciare a prevenire, a proteggere la nostra città, la nostra gente, la nostra storia. Fermare l’acqua è utopia, limitare i danni il DOVERE di chi è pagato per farlo. (E quasi 7 miliardi sono tanti)”.

Fonte: Ansa, Instagram