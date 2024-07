Anziano malato terminale esaudisce il suo ultimo desiderio, incontrare il suo cane

Il signor Silvano, un paziente oncologico terminale ricoverato nell’ospedale Bassini di Cinesello Balsamo (Milano), aveva un ultimo desiderio nel cuore: rivedere Tota, la sua fedele compagna di vita, un cane Lagotto con cui aveva condiviso anni di affetto.

Anziano malato terminale incontra per l’ultima volta il suo cane

Nonostante la sua condizione fosse critica e non potesse tornare a casa come desiderato, i professionisti del reparto di Medicina hanno collaborato con i familiari per esaudire il suo desiderio. Hanno organizzato un incontro emozionante e commovente tra Silvano e Tota, permettendogli di salutare la sua amata cagnolina prima di lasciare questo mondo. L’iniziativa è stata lodata e condivisa dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano (ASST Nord Milano), evidenziando l’importanza di realizzare desideri significativi anche in situazioni difficili come quella vissuta dal signor Silvano.