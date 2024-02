Biondo è morto: il cane mascotte del Tempo di Serapode a Pozzuoli aveva 20 anni

Biondo, il cane mascotte del Macellum, il Tempio di Serapode che si trova a Pozzuoli, città dei Campi Flegrei nella provincia di Napoli, è morto a 20 anni. Tutti, nell’antico mercato romano, conoscevano questo cane che viveva libero all’interno della struttura. Ora sono in lutto per la dipartita di “Biondo l’Anarchico”, soprannominato così proprio per la sua totale libertà.

L’ormai anziano cane era stato adottato, castrato e microchippato. Aveva anche ricevuto la profilassi antiparassitaria. Su una pagina Facebook a lui dedicata si legge infatti che Biondo era ben accudito. “Ha molti tutor responsabili che si occupano di lui, facendolo mangiare e bere in punti ben precisi. Biondo ha anche una cuccia ben posizionata e accogliente, con tutti i comfort. Biondo insomma vive lì da sempre“.

Tutto questo era stato scritto prima della sua morte. Oggi Biondo viene invece ricordato così: “Con un salto nel vento ci lascia il nostro amato Biondo. Noi tutti non avremmo mai voluto dare questa notizia ma quel giorno è arrivato ed è oggi. Ciao Biondo l’Anarchico”. Centinaia i commenti sotto al post. A scrivere sono cittadini che avevano conosciuto Biondo o che comunque conoscevano la sua storia. C’è chi descrive la sua presenza come un esempio di libertà per tutti. E un utente lo ricorda così: “Ha vissuto libero fino alla fine, è stato amato e coccolato da persone fantastiche. Ciao Biondo, buon ponte”.