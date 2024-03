Cane abbandonato resta immobile per lo choc davanti a un negozio

Un cane abbandonato è rimasto immobile per lo choc davanti a un negozio finché una donna non si è accorta del suo stato “sospetto”. E’ successo a Medellín, in Colombia, in un’area dove normalmente i proprietari lasciano gli amici a quattro zampe per poter entrare nell’esercizio commerciale. Ma qualcosa in quell’animale, una cagnolina, ha destato l’attenzione di una passante. “Fissava con lo sguardo immobile la strada”, ha raccontato la donna a The Dodo, citato da La Stampa. “Non si muoveva di un centimetro da quella posizione, una statua“.

Quando è uscita dal centro commerciale, la donna ha visto un uomo che la accarezzava dolcemente. Ma nonostante questo, l’animale continuava a rimanere immobile. Sempre più preoccupata, la stessa si è seduta accanto al cane per un paio d’ore, tra il via vai dei clienti e i dipendenti del negozio. Tutti pronti a coccolare l’animale. “Non voleva mangiare o bere, non voleva esplorare l’ambiente circostante – ha precisato – e non potevi attirarla da nessuna parte o smuoverla”. Dopo tre ore, una giovane passante si è offerta di adottarla temporaneamente. “Non posso custodirla a lungo termine – ha detto – ma almeno la lascio in casa sino a quando non si trova una famiglia e una casa definitiva”.