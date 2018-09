NEW YORK – Ha tentato di rapire una bambina di 10 anni ma il malintenzionato è stato messo in fuga dal suo cane, che l’ha difesa. E’ accaduto a Woodbridge, nella contea di Prince William in Virginia.

La bambina stava passeggiando per strada con il suo cane quando un uomo è sbucato dal nulla e ha tentato di afferrarla per portarla via con sé. L’animale ha intuito il pericolo e si è scagliato contro il malintenzionato, mordendolo e mettendolo in fuga. In questo modo la sua padroncina è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto, mettendosi in salvo.

Ancora una volta i cani si dimostrano i migliori amici dell’uomo. Da sempre impegnati nelle operazioni di salvataggio, questi animali sono in grado di mostrare tutta la loro lealtà e la loro protezione anche ai loro padroncini.