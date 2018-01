CAPRI – Un gruppo di passanti si accorge che una capretta sta bloccata in bilico su un dirupo della strada che collega Capri ed Anacapri, i due comuni dell’isola campana. Dato che la posizione dell’animale è critica e pericolosa, come racconta Capri News, decidono di intervenire per impedire che anche il minimo movimento ne avrebbe provocato la caduta e la morte.

Non essendo la prima volta che, a Capri, una capra resta bloccata in questo modo (a gennaio un altro esemplare era morto cadendo di sotto ndr) a questo punto scatta una gara di solidarietà a favore della capretta selvatica. L’animale ha attirato l’attenzione belando in maniera insistente e i suoi sforzi, a quanto pare, sono stati ripagati.

Scrive Huffington Post:

E così, grazie alla tecnologia di un drone, l’animale è sfuggito ad una morte preannunciata.

“Con il primo drone di Michele Ferraro si sono effettuati tre voli per eseguire grafici atti a tracciare i percorsi da seguire in arrampicata in discesa in sicurezza, mentre con l’altro drone Danilo Vacca monitorava lo stato in cui versava la capra, per verificare se era ferita e se aveva mobilità. Le operazioni sono continuate anche il giorno seguente, quando si è aggiunto il personale medico, rappresentato dal veterinario Daniele Perrone che ha fornito medicinali utili a calmare l’animale per eventuali reazioni in fase di recupero e ha fornito le sue conoscenze tecniche per il comportamento dell’animale e per l’uso del sedativo. Nonostante la zona impervia, e le difficili condizioni metereologiche di quel giorno, il drone è riuscito a portare a termine la sua missione e ad individuare l’animale, localizzato nello stesso punto in cui si trovava nel giorno precedente, così con gli schemi forniti dai voli i rocciatori su due fronti laterali all’animale si sono calati anche in condizioni meteo non agevoli”.