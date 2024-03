Carlini, Bulldog e Shih-tzu a rischio: in Brasile si discute sul divieto dei cani brachicefali

Blitz dice

“Se perdo per gli Stati Uniti sarà un bagno di sangue”. Dal palco dell’Ohio, Donald Trump prova a impaurire gli americani, mettendoli in guardia sulle conseguenze di una sua mancata elezione. Sui migranti non ha usato mezzi termini: “Non so se voi li chiamate persone. In alcuni casi non lo sono, sono animali”. La risposta […]