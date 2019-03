ROMA – Dopo circa mezz’ora di “passeggiata”, gli abitanti di Meng’a, nel sudovest della provincia dello Yunnan, sono riusicti a far tornare nell foresta un elefante che si era concesso una passeggiata nelle strade della cittadina.

L’animale si era allontanato dal suo gruppo e si era messo a camminare da solo per le strade del centro urbano sorprendendo i residenti. Prima di essere guidato dalle guardie forestali per tornare nel suo habitat naturale, l’animale ha danneggiato nove auto non ferendo però nessuno.

Gli agenti della guardia forestale sono riusciti a farlo rientrare nella foresta dopo circa 30 minuti. Il fatto è avvenuto domenica 24 marzo: l’animale, lungo tutto il siuo tragitto è stato ripreso da un drone. il tipo di elefante protagonista di questa vicenda è di una razza asiatica. In questa parte della Cina, la sua presenza sta diventando sempre più comune per via del fatto che è un animale fortemente tutelato.

In aumento sono quindi le segnalazioni di lesioni personali, aumento che sta allarmando la popolazione ed anche gli animalisti.