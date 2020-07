Cinghiali rubano la pizza dal motorino del fattorino

Cinghiali rubano le pizze dallo scooter incustodito. Accde a San Fruttuoso in provincia di Genova.

Cinghiali rubano le pizze. Mai abbandonare lo scooter incostudito quando a girare nei paraggi ci sono i cinghiali, animali noti per la sua furbizia.

Il video è stato girato a San Fruttuoso in provincia di Genova ed è assurdo.

Mentre il fattorino è alle prese con una consegna dentro un appartamento, gli animali hanno fame e ne approfittano facendo cadere in terra il contenitore utilizzato per il trasporto.

Gli animali si godono le pizze che il fattorino doveva consegnare in altri appartamenti (clicca qui per vedere il video).

Cinghiali sempre più presenti nei centri urbani: Roma invasa

A novembre, lo smartphone di una residente di Monte Mario a Roma ha filmato una scena degna di Quark.

Due grossi cinghiali adulti si sono arrampicati su un cassonetto stracolmo per tirar giù un sacchetto dell’immondizia evidentemente succulento: di fronte ai rispettivi cuccioli si sono poi azzuffati per accaparrarsi il prezioso bottino.

Stiamo parlando di una battaglia tra cinghiali che si è svolta in una via trafficata – via Allievo al Trionfale, qualche minuto dallo stadio Olimpico.

La via sorge accanto a una grande scuola, dietro un grande ospedale.

I due ungulati sembravano partecipare a una rissa per il parcheggio piuttosto che a una più naturale competizione per il cibo. Stiamo parlando di sei ungulati sorpresi tutti insieme nel centro cittadino (fonte: Leggo, Facebook).