Una gattina è rimasta nascosta nei pallet trasportati da un camion, partito da Busto Arsizio e diretto una cittadina del Cantone di Berna. Quando il mezzo è arrivato al deposito, gli addetti si sono accorti della presenza dell’animale.

Una micetta bianca e nera presa in cura dai volontari dell’associazione “Katzen TSV Oberaargau”, che sui social hanno lanciato un appello: “Questo pomeriggio abbiamo ricevuto una telefonata dalla centrale di smistamento e distribuzione merci di Langenthal. Un camion proveniente dall’Italia conteneva anche una piccola sorpresa”.

Come si legge su Il Dolomiti, dopo il salvataggio dei volontari è partita la catena di solidarietà sui social per rintracciare la famiglia che potrebbe aver smarrito la gattina di appena 5 mesi, sprovvista di microchip. Almeno per il momento, i padroni non si sono fatti vivi e non è detto che esistano. Dunque potrebbe essere accolta da una nuova famiglia.