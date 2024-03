Ikea, la gattina entrata nel negozio di mobili in cerca di un posto per partorire

Era incinta e non aveva un posto sicuro dove partorire. Così Ikea, questo il nome con cui è stata ribattezzata, ha deciso di introdursi in un negozio della catena svedese a Chicago, in cerca di un posto sicuro dove dare alla luce i suoi cuccioli. I soccorritori del Purrfect Cat Rescue Inc. le hanno trovato una casa adottiva in cui poter partorire e accudire i suoi piccoli. La micia ha messo al mondo una cucciolata di micini maschi identici, biondi e con gli occhi verdi, soprannominati affettuosamente “polpette svedesi”, in onore del cibo tipico servito nel negozio di mobili.

“Benvenuta Ikea! Questa piccola signora darà presto alla luce. Ci è stato riferito che è entrata in un negozio di mobili. Stasera si nasconde al sicuro nella sua nuova casa adottiva. Un enorme ringraziamento ad Adrienne e alla sua famiglia per essersi fatti avanti e averci permesso di aiutare Ikea!” ha condiviso sulla sua pagina Facebook il Purrfect Cat Rescue Inc. I gattini, chiamati Bjorn, Lars, Hanns e Sven in omaggio alla location in cui la mamma ha cercato rifugio, sono stati poi sterilizzati e adottati in coppia da persone che si sono offerte volontarie.