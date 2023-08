“Date le sue condizioni, la balena deve essere morta in mare qualche tempo fa e alla deriva in questo stato”. Quello che non ha detto Cristian Hudson, direttore regionale del Servizio nazionale della pesca del Cile è che il cadavere di quella balenottera azzurra, l’enorme cetaceo spiaggiato, è anche considerato il mammifero piu grande della Terra.

Balenottera azzura va a morire su una spiaggia cilena

Gli abitanti della citta di Puerto Elvira, la piccola comunità che vive nell’agglomerato di Ancud, sono stati i primi ad accorgersene. Sabato pomeriggio la balenottera era stata avvistata. S’era spiaggiata su una piccola spiaggia dell’arcipelago. Siamo a a circa mille chilometri a sud della capitale Santiago.