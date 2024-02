Labrador aggredito da cane lupo senza guinzaglio per le vie di Formello

Aggressione in piena regola per le vie di Formello (vicino Roma). Un labrador, condotto da un’amica del proprietario, è stato assalito da un cane lupo. Condotto anche lui da una ragazza, ma senza guinzaglio. Il labrador ha avuto la peggio, ma se la caverà. L’aggressione ha meritato una pagina sulla cronaca del Messaggero.

«Ci stiamo attrezzando per agire tramite vie legali», dice a “Il Messaggero” Simone ( ha preferito mantenere l’anonimato) proprietario del Labrador. “Non ero a Formello per motivi di lavoro – spiega Simone – il mio cane è stato portato fuori da un’amica di famiglia. Per mia mamma, visti i limiti di età raggiunti, non era possibile”.

“La padrona – sottolinea ancora Simone al Messaggero – è rimasta totalmente paralizzata mentre su quel tratto di strada, in quel momento, è passato uno scuolabus (dove non c’erano i bambini) e l’autista si è fermato e ha diviso i cani”.